Ağrı Valisi Dr. Varol, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyarette bulundu Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından müdürlük hizmet binası önünde karşılanan Vali Varol, Müdür Tekin ile makamında bir süre görüştü. - AĞRI

Kaynak: İHA