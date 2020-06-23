Ağrı Valisi Dr. Varol, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyarette bulundu
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.
23.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:13
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından müdürlük hizmet binası önünde karşılanan Vali Varol, Müdür Tekin ile makamında bir süre görüştü. - AĞRI
Kaynak: İHA