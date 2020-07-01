Ağrı Valisi Dr. Varol, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iade-i ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iade-i ziyarette bulundu.

Yaklaşık iki hafta önce Ağrı Valisi olarak görevine başlayan Vali Dr. Osman Varol, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

Vali Dr. Varol'a üniversitenin mevcut durumu ve gelecek planlamaları ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Karabulut, ziyaretleri için Vali Dr. Varol'a teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA