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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi incelemelerde bulunmak için Ağrı'nın Diyadin ilçesine gitti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi incelemelerde bulunmak için Ağrı'nın Diyadin ilçesine gitti.

İlçede yapımı devam eden Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nı inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Varol, işçilere kolaylıklar dileyip bir araya geldiği çocuklara hediyeler verdi. Diyadin'de faaliyet yürüten, kadın istihdamına ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan NYT Tekstili ziyaret ederek ürün yelpazesi ve üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Vali Dr. Osman Varol, çalışanlarla sohbet edip kolaylıklar diledi. Daha sonra Diyadin-Köprü Kaplıcaları'nda 78 derece sıcaklıktaki suyun bin 925 rakımda travertenler oluşturduğu jeotermal kaynakların turizme kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, Diyadin Belediyesine ait Parke Üretim Tesisi ve Taşocağı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerine Parke Üretim Tesisi'nden başlayan Vali Varol, parke taşı üretimi yaparak ilçenin çehresini güzelleştiren tesiste incelemelerde bulundu. İncelemelerini taşocağında sürdüren Vali Dr. Osman Varol, inşaatlarda kullanmak üzere çıkarılan taş ve mineraller hakkında Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'dan bilgi aldı. - AĞRI

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Diyadin'de

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