Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol Amasya'dan ayrıldı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ağrı Valiliğine atanan Amasya Valisi Osman Varol, kentten ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ağrı Valiliğine atanan Amasya Valisi Osman Varol, kentten ayrıldı.

Vali Varol, ailesiyle Valilik binası önünde düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Duygulu anların yaşandığı törende Vali Varol'un eşi Funda Varol ve çocukları, gözyaşlarını tutamadı.

Personelle ve Amasyalılarla helalleşen Varol, şehzadeler şehri Amasya'nın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu, 3 senedir burada güzel anılar yaşadığını kaydetti.

Törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Varol ve ailesi, kentten ayrıldı.

Kaynak: AA