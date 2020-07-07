Ağrı Valiliği Kovid-19'a karşı ek tedbirler aldı
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Ağrı Valiliği Kovid-19'a karşı ek tedbirler aldı

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini, salgın kurallarına aykırı şekildeki asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Ağrı Valiliği Kovid-19'a karşı ek tedbirler aldı
07.07.2020 02:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 02:01

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini, salgın kurallarına aykırı şekildeki asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve insan hayatını tehdit etmesini engelleyebilmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak, oy birliğiyle çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

İl genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiğine yer verilen açıklamada, kalabalık ortamlar, yüksek riskli alanlar başta olmak üzere kamu ve özel kuruluşlarında dezenfektan bulundurulması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına karar verildi.

Evde karantinada bulunması gereken kişilerin, kolluk kuvvetleri tarafından belirli periyotlar dahilinde yapılan kontrol faaliyetlerinin artırılmasına yönelik karar alındığına yer verilen açıklamada, maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin geniş kitlelere duyurulmasına, bilboard ve benzeri alanlarda Kovid-19'a karşı alınacak önlemlerin yer almasına, bu önlemlerle ilgili camilerde her ezan sonrası ve belirli aralıklarla da belediyelerce anonsların yapılmasına yönelik karar alındığı ifade edildi.

Lokanta, restoran, kafe, büfe, gıda satışı yapan işletmeler ve genelge kapsamında kapatılan taziye evlerinde, taziye evi dışında taziye faaliyetlerinin yürütülebileceği başka mekan ile alanlarda da bu faaliyetlere yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Salgın kurallarına aykırı olan asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığı aktarılan açıklamada, askerlik şubelerinden sevk belgelerini alan yükümlülerin asker uğurlaması ve eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde bulunmayacağına dair taahhütname alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle 3 güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimleri ile kısıtlanması yönünde karar alınan toplantıda, düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde oyun oynanması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesi gibi hususlara yönelik tedbirlerin artırılacağı yönünde karar verildiği kaydedildi.

Enfeksiyon yayılımı açısından riskli olan mahalle çeşmeleri, camilerin umuma açık yerlerinin günde en az 2 defa dezenfekte edilmesinin sağlanması ve bu yerlere bilgilendirme afişleri asılmasına yönelik karar verildi.

Belediye otobüsleri ve minibüslerde önlemlere ilişkin bilgilendirme afişlerinin asılmasına, bu araçlarda hijyen bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik denetimlerin artırılmasına, aynı anda seyahat edecek kişi sayısının koltuk kapasitesini aşmamasına, özellikle sabah ve akşam işe gidiş dönüş saatlerinde otobüs seferlerinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kurallara uymayanlara idari para cezası verilmesi, işlem yapılması ve haklarında adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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