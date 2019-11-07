Ağrı Valiliği açıkladı; Kıran 4 Operasyonunda 8 terörist öldürüldü
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Ağrı Valiliği açıkladı; Kıran 4 Operasyonunda 8 terörist öldürüldü

Ağrı Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Kıran 4 operasyonunda 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

07.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:41
Ağrı Valiliği açıkladı; Kıran 4 Operasyonunda 8 terörist öldürüldü

Ağrı Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Kıran 4 operasyonunda 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.


Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli KIRAN-4 Şehit Jandarma Er Oktay GÜMÜŞ operasyonunda 07 Kasım 2019 günü tespit edilen 8 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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