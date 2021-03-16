AĞRI Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı
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AĞRI Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı

16.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:32
AĞRI Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı

AĞRI Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandıTeröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandıAĞRI dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

AĞRI Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı

Teröristlere erzak temin etmek suçundan 4 kişi tutklandı

AĞRI dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.    Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin eden 9 şahsa yönelik Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 

    Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyet neticesinde; 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü 'terörün finasmanı suçundan' tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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