Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

TAŞLIÇAY, AĞRI (İHA) - DSİ Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Ağrı Taşlıçay Derecek Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Çalışmaları devam eden Ağrı Taşlıçay Derecek Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 9 bin 960 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını' söyledi.

'Baraj gövde dolgusunun %99 seviyesinde olduğunu, derivasyon, dolusavak kazı-dolgu-beton imalatları, kret ulaşım yolu, relokasyon yolu ve malzeme ocağı ulaşım yolları imalatlarının tamamlandığını' ifade eden Genel Müdür Yıldız, 'Barajda içme suyu hattının deplasesi, gövde dolgusunun kalan kısmına, vana odası ulaşım yolu imalatlarına devam edilmekte olup, Vana odası ve vana imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 33.20 metre ve su depolama kapasitesi 3,29 milyon m3 olan Ağrı Taşlıçay Derecek Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. 'dedi. - AĞRI