AĞRI TAŞLIÇAY DERECEK BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

TAŞLIÇAY, AĞRI (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Ağrı iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Ağrı Taşlıçay Derecek Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 9 bin 960 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde dolgusu %99 seviyesinde, derivasyon, dolusavak kazı-dolgu-beton imalatları, kret ulaşım yolu, relokasyon yolu ve malzeme ocağı ulaşım yolları imalatları tamamlandı. Barajda içme suyu hattının deplasesi, gövde dolgusunun kalan kısmına, vana odası ulaşım yolu imalatlarına devam edilmekte olup, Vana odası ve vana imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 33. 20 metre ve su depolama kapasitesi 3, 29 milyon m3 olan Ağrı Taşlıçay Derecek Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

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