Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Balkan Şampiyonu oldu

26.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:31

Gerede Arkut Kayak Merkezinde Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Lüksemburg ve Bosna Hersek'ten 33 sporcunun katılımı ile iki gün süren müsabakalar son derece zevkli ve çekişmeye sahne oldu.

Türkiye adına yarışan Ağrı'lı Milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Sporcu eğitim merkezinde kalan sporculardan Seher Kaçmaz 5 km serbest ve klasik stilde altın madalyanın sahibi olurken, yine sporcu eğitim merkezi sporcularından Fatma Yavuz ise 5 km klasik stilde gümüş madalyanın sahibi oldu.

İl Müdürü Cihan Demir, Sporcuları Tebrik Etti

Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupasında Milli takımı temsil eden Ağrı sporcu eğitim merkezinde kalan sporcuları kabul ederek tebrik etti.

Sporcular Seher Kaçmaz, Fatma Yavuz antrenörleri Akif Demirkaya'yı elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdürü Demir; Türkiye adına yarışan Ağrı'lı Milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Sporcularımızın bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Sporcularımız 2019 yılında bir çok branşta sayısız madalya ve kupa kazandı. Hedefimiz 2020 yılında bu sayısı daha da arttırmaktır. Gelen başarı haberleri zaten bunu başaracağımızı gösteriyor.

Biz bu başarının ilimizdeki diğer gençlerimize de örnek olması temennisiyle sporcularımıza imkânlar dâhilinde her türlü desteği vereceğiz.

Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İl Müdürü Demir, sporculara ayakkabı hediye etti.

Gerçekleşen ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler