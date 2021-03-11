Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer
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Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer

11.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:57
Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Kayaklı Koşu sporcuları Bolu'da büyük bir başarıya imza atılır.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Kayaklı Koşu sporcuları Bolu'da büyük bir başarıya imza atılır.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 08-10 Mart 2021 tarihleri arasında Bolu/Gerede' de düzenlenen Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcuları büyük başarı elde etti.

2 gün devam eden müsabakalar sonucunda Ağrı'yı temsil eden sporcular:

"Birinci gün yapılan müsabakalarda: U-21 Bayanlar Zozan Malkaç 1./ Seher Kaçmaz 2./ U-20 Erkekler Cihan Kartal 2./ Mehmet Türün 3./U-20 Bayanlar Fatma Yavuz 2. oldu.

İkinci gün yapılan müsabakalarda ise: U-21 Bayanlarda Seher Kaçmaz 2./ U-20 Erkeklerde Cihan Kartal 1./ Abdurrahim Duman 3./U-18 Erkekler Cumali Doğan 3. oldu."

2 Altın, 4 Gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 madalya ile yarışmaları tamamlayan sporcular madalya koleksiyonlarına yenilerini eklemiş oldu. - AĞRI

Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer
Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer
Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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