Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu'na övgü
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Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu'na övgü

Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu'na övgü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrıspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nun Türk futboluna katkı sunacağını söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrıspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nun Türk futboluna katkı sunacağını söyledi. Hacılar ve Erciyes'e yapılan tesislerden övgüyle söz eden Kalafatoğlu, Hacılar stadyumunun teknik çalışmalar için uygun olduğunu belirtti.

Erzurum yüksek irtifa kamp merkezinin ardından ikinci durak olarak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih ettiklerini belirten Ağrıspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'ndan övgüyle bahsederek, stadyumun Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kalafatoğlu şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz biz birinci etap kampımızı Erzurum da yapmıştık. İkinci kampımızı da Erciyes yüksek İrtifa Kamp Alanını tercih ettik. Burada teknik olarak oksijene borçlanarak çalıştığınızda, futbolcuyu çok daha hızlı hazırlayabiliyorsunuz. Burada bin 850 metre yükseklikte çalışıyoruz. Futbolcu sıfır dereceye indiği zaman performans düzeyi daha yüksek oluyor. Hacılar'da açılışı yapılan stadyum oldukça güzel, burada güzel şeyler oluyor. Hacılar ve Erciyes için yapılan çalışmalar oldukça güzel. İnşallah yapılan çalışmalar Türk futboluna katkı sağlar, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu'na övgü
Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu'na övgü
Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu'na övgü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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