Ağrı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ağrı'nın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ağrı'nın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde devriye gezerek vatandaşlara evlerine gitmeleri anons yaparak uyarılarda bulundu.
Ekiplerin uyarılarıyla birlikte 00.00 itibarıyla başlayan yasak sonrası, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Boş kalan caddelerde belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA