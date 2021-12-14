Ağrı sis bulutlarıyla kaplandı
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Geçtiğimiz hafta kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı'da sis etkili oluyor.
AĞRI (AA) - Geçtiğimiz hafta kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı'da sis etkili oluyor.
Soğuk havanın etkili olduğu kentin semalarını sabah saatlerinde sis bulutları kapladı.
İl merkezi, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçesinde de görüş mesafesini düşüren sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı Ovası'nda drone ile görüntülenen sisin karlı dağlarla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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