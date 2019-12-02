Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 4 kilogram kitle çıktı

02.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:22

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından yaklaşık 4 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ismi belirtilmeyen bir kadın hasta, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Suruç Devlet Hastanesi'nde muayene edildi.

Hastanede yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen hasta ameliyata alındı.

Ameliyatla kadının karnından yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, karnın sol yarısını neredeyse tamamen kaplayan yaklaşık 30 santimetre boyutlarında bir kitle tespit ettiklerini belirtti.

Kitleyi başarılı bir operasyonla aldıklarını anlatan Eşiyok, "Kitlenin sol yumurta ve sol tüpü içine aldığı, 28 santimetre civarında olduğu ve yaklaşık 4 kilogram olduğu gözlendi. Hastanın genel durumu iyi olup 2-3 gün içeresinde taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hasta ise sağlığına kavuştuğu için doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA