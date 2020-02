: Ağrı sevgi evleri'nin gururu reşan, olimpiyatlara hazırlanıyor

21.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:49

Sevgi Evleri'nin gururu Reşan, olimpiyatlara hazırlanıyor

AĞRI'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan özel sporcu Reşan Çetrez'in hedefi önce dünya, sonra 2022 kış olimpiyatları. Ağrı'nın karla kaplı dağ ve arazilerinde antrenörü Yonca Karademir ile günde bir saat çalışan Çetrez (15), kayaklı koşudaki performansı ile göz dolduruyor. Yüzde 55 mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Reşan Çetrez, son iki yıl da Türkiye şampiyonu oldu.

Babalarının engelli, annelerinin ise vefat etmesi nedeniyle 5 kardeşiyle birlikte devlet himayesindeki Sevgi Evine yerleştirilen Reşan Çetrez, antrenörü milli sporcu Yonca Karadeniz tarafından 2017'de fark edilip, kayaklı koşuya başlatıldı. Çetrez'in aşırı unutkan olmasına rağmen başta zihin, teknik, taktik ve güç gerektiren kayaklı koşu sporunu mucize eseri kusursuz yapıyor. Son iki yıldır yaptığı kayaklı koşuda katıldığı şampiyonada iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Çetrez rakip tanımıyor. Aldığı başarılarla Özel Sporcular Milli Takımı'na giren Çetrez 2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Çetrez orada derece alırsa Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

YAZ KIŞ ÇALIŞIYORLAR

Özel sporcu Çetrez'in hem beden eğitimi öğretmeni, hem de antrenörü olan Yonca Karademir, sporcusunun engeline rağmen kısa sürede büyük başarı yakaladığını söyledi. Kendisi de Türkiye ve Balkan şampiyonlukları kazanan, sporu bıraktıktan sonra Sevgi Evleri'nde beden eğitimi öğretmeni ve kayak antrenörü olarak görev yapan Karademir, "Reşan iki yıldır spor yapıyor. Biz onunla zorlu bir süreçten geçtik. Yazında asfaltta tekerlekli patenlerle çalışmalarımızı sürdürdük. Kışın da şampiyon olabilecek düzeyde çalışmalarımıza devam ettik. Ardından Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Kayaklı Koşu branşında Türkiye şampiyonu olduk. Bu şampiyonaya yaklaşık iki sene boyunca hazırlandık. Şimdi öncelikle amacımız Dünya şampiyonasında ipi göğüslemek ve ardından da 2022 Çin'in Pekin kentindeki olimpiyatlara katılabilmek. Şu anda en büyük hedefimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız" diye konuştu.

ENGELİ OLMAYAN SPORCULARI BİLE GERİDE BIRAKTI

Ağrı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim ise Reşan Çetrez'in kayaklı koşu branşında Ağrı'nın Türkiye şampiyonu olan ilk sporcu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kurum olarak, çocuklarımızı rehabilite edebilmek için spor alanında çalışmalarımızI yoğunlaştırdık. Bu konuda koruma altındaki çocuklarımızın yeteneklerini açığa çıkarmak için beden eğitimi öğretmenlerimiz ile birlikte çalışma yaptık. Bu öğretmenlerimizin de daha öncesinde spor geçmişleri var. Bundan sonra Çocuk Evleri Sitemizde çocuklarımızı değişik branşlarda spor yapmaya başladı. Bununla beraber başarılı çocuk sayımızda arttı. Burada kayak branşı ön plana çıktı. Şu an kurum bünyesinde 85 çocuk bulunmakta. Bunlardan 12 öğrencimiz kayaklı koşu ile ilgilenmekte. Bu manada kayaklı koşuda Ağrı'da bir ilki yakaladık. Bu Reşan Çetrez kızımız sayesinde oldu. Bir engelli sporcu ilk kez Ağrı'da kayak branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Reşan kızımız aynı zamanda yüzde 55 zihinsel engelli. Bu engeline rağmen antrenörü gözetiminde iki yıl içerisinde kısa zamanda bu başarıyı yakaladı. Bu zaman içerisinde ilde yarıştığı yarışlarda her hangi bir engeli bulunmayan sporcuları geride bırakarak, şampiyon oldu. Bununla beraber katıldığı ilk Türkiye Şampiyonasında da Türkiye şampiyonu oldu. Şu an Milli Takıma seçildi. Önümüzde 2021 Dünya Şampiyonası'nda hem ilimizi hem de ülkemizi temsil edecek inşallah. Biz ondan çok şey bekliyoruz."

Antrenörü Yonca Karademir yönetiminde her gün düzenli olarak Ağrı'nın karlı arazilerinde hazırlıklarını sürdüren Çetrez, "Ben ülkemi çok seviyorum. Şampiyon olacağım" dedi.

