Ağrı Şeker Fabrikası Yeniden Açılıyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 3 buçuk yıl üretime ara verilen Ağrı Şeker Fabrikası'nın yapılan girişimlerle bu yıl içerisinde tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.



Milletvekili Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'nın büyük beklentisi olan fabrikanın tekrar çalışması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.



Fabrikanın tekrar açılmasıyla bölgeye katma değer ve istihdam sağlanacağını anlatan Gökçe, şöyle devam etti:



"Fabrikamız kaç yıldır çalışmıyordu. İlk etapta fabrikanın çalışması için çok yoğun bir çaba sarf ettik. Önemli mesafeler kat ettik. Pancar kotasının artırılması için elimizden gelen gayreti göstermek suretiyle Eleşkirt'te kotayı 100 bin tona çıkardık. Patnos'ta da 50 bin tona çıkarmak suretiyle bu yıl şeker fabrikamızın çalışması için çok önemli adımlar attık. Kente katma değeri çok fazla. Yaklaşık 10 bin civarında insanın istihdamı söz konusu. Nakliyesinden çiftçisine, besicisine ve fabrikada çalışanına kadar herkes bir şekilde bu fabrikadan ekmek yiyor. Fabrikanın faaliyete geçmesini çok önemsiyoruz. Faaliyete geçtiği takdirde ilimize ciddi bir katma değer sunacaktır."



Hükümet olarak çiftçilere ekipman desteklerinde de kolaylıklar sağladıklarını dile getiren Gökçe, "Tabi biz kotayı artırmakla birlikte çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bir proje sunduk. Özellikle pancar söküm makinelerinin alımı noktasında projelerimizi kalkınma bakanlığımıza sunduk ve kabul edildi. Buradan Kalkınma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Artık pancar söküm ve ekim aletleri ile çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracağız." diye konuştu.