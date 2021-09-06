Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Bayram, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Bayram, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Bayram, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Bayram, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Bayram, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Bayram ve Malazgirt Bölge Pancar Şefi İbrahim Bostancı, Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bayram, 15 Eylül'de şeker pancarı alımını başlatacaklarını söyledi.

Malazgirt'in şeker pancarı üretiminde Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirten Bayram, "Malazgirt geçen yıl pancar üretiminde altın yılını yaşadı. Bu yıl da aynı verimi bekliyoruz." dedi.

Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayram ve beraberindekilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Marcao Ali Koç Fatih Terim Samet Aybaba Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Bayram, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:26:17. #1.16#

title