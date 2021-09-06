Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Bayram, Malazgirt Ziraat Odası'nı ziyaret etti

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Bayram, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Bayram, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Bayram ve Malazgirt Bölge Pancar Şefi İbrahim Bostancı, Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bayram, 15 Eylül'de şeker pancarı alımını başlatacaklarını söyledi.

Malazgirt'in şeker pancarı üretiminde Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirten Bayram, "Malazgirt geçen yıl pancar üretiminde altın yılını yaşadı. Bu yıl da aynı verimi bekliyoruz." dedi.

Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayram ve beraberindekilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin