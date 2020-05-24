AĞRI Şehit annesi unutulmadı
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AĞRI Şehit annesi unutulmadı

Şehit annesi unutulmadıAĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı ziyaret etti.

24.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:14

Şehit annesi unutulmadı

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı ziyaret etti. 17 yıldır evlat acısı çeken anne Azize Günay, oğlunun mezarınında dualar etti.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı Hamur ilçesindeki evinde ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü adına getirdikleri hediyeleri vererek şehit annesinin bayramını kutladı. Oğlunun meslaktaşlarına teşekkür eden anne Azize Günay, daha sonra Yıldırım Günay'ın mezarına koştu. Acılı anne Aziziye Günay, oğlunun mezarı başında dua edip, Kuran'ı Kerim okudu.

AĞRI Şehit annesi unutulmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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