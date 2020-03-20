Ağrı, şehidini son yolculuğuna uğurladı BAHAR Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

BAHAR Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde 18 Mart'ta pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirip şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey'in cenazesi, Şanlıurfa'dan karayolu ile memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyüne getirildi. Köy meydanında şehit Atabey için tören düzenlendi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ve vatandaşlar katıldı. Yüksel-Zakir çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan evli Atabey'in cenazesini İl Müftüsü Tandoğan Topçu kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit Sezai Atabey'in cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA