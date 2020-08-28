Ağrı şehidi, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı şehidi, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı Doğubayazıt'ta yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı şehidi, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
28.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:26

Ağrı Doğubayazıt'ta yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, Ağrı Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda, teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edildiği Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu esnasında vücuduna isabet eden şarapnel parçası sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan şehit Çetin Ak, daha sonra helikopter ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yine helikopter ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Mesure ve Ahmet çiftinin 5 çocuğundan birisi olan şehit Çetin Ak için Erzurum askeri havalimanında sabah saatlerinde tören düzenlendi. Ardından askeri uçakla memleketine uğurlanan Ak, Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra konvoy eşliğinde Gürcek Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek, helallik alındı.

Uzman Çavuş Çetin Ak için Çaybaşı ilçesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Yakınları, şehit tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Dünya
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü 3. Sayfa
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Dönmez Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Eda Taşpınar Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Gökhan Gönül Eddie Newton Nihat Özdemir
Daha Fazla Tv Eylül İzmir Çocuk
Şu an buradasınız: Ağrı şehidi, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 17:26:46. #1.15#
title