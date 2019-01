Ağrı Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Ağrı Valiliği Gençlikve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sarıkamış Şehitleri 104. Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne; Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Cihan Demir, Kurum müdürleri, STK temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

7'den 70'e katılımın yoğun olduğu kortej yürüyüşü "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla gerçekleştirildi.Abide meydanında tamamlanan yürüyüşün ardından Şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Program İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nın duaları ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban; Bugün 104 yıl önce vatan savunması için, ülkenin bağımsızlığı ve birliği için, o zamanki ülkemizin her köşesinde bulunan vatan evlatları Sarıkamış'ta bir mücadele için toplanmışlardı. Maalesef aniden bastıran kar yağışı, olumsuz hava şartları 90 binin üzerinde yiğit fedakâr vatan evladı şehit olmuştu. İstiklal Marşı şairimiz M.Akif Ersoy'un dediği gibi; aslında bizim ülke toprağımızın neresini sıksanız şüheda fışkırıyor. Her karış toprağında şüheda fışkıran bu topraklar her halde dünyanın en kutsal toprakları olsa gerek. Biz ne sarıkmış Şehitlerimizi nede Çanakkale, ne Malazgirt, ne 15 Temmuz, ne Kurtuluş savaşı şehitlerini unutmuyoruz. Onları hep rahmet ve minnetle şükranla yad ediyoruz. Biz ömrümüzün her anında onların aziz hatırasına layık olmak için, elimizden geldiğince var gücümüzle bu ülkenin kalkınması gelişmesi ve dünyada yıldız olarak parlaması için çalışacağımızı da burada haykırıyoruz. Bu ülkenin bir çakıl taşına bile zarar görmesini yok olmasını asla izin vermeyeceğiz. Rabbim inşallah bu aziz milletin evlatlarını bu ülke sınırları içersinde huzur içinde müreffeh bir şekilde yaşamasına ve sadece enerjilerini bu ülkenin kalkınmasında ve bir birlerinin iyiliğine birbirleriyle olan sevgi ve muhabbetlerinin gelişmesine harcasınlar diye temenni ediyorum.

Bu vesile ile başta bugün 104 yıl önce şehit olmuş ve aziz hatıraları için yürüdüğümüz Sarıkamış Şehitlerimiz olmak üzere; bu ülkenin vatan olarak bize bırakılmasında emeği geçen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Bugün hayatta olan tüm gazilerimize de rabbimden sağlıklı huzur dolu bir ömür diliyorum dedi.

Kaynak: Bültenler