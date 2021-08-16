Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
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Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor

Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediyesi sanayi sitesinde asfalt serim çalışmalarına başladı.

Ağrı Belediyesi sanayi sitesinde asfalt serim çalışmalarına başladı. Kent merkezinde asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdüren Ağrı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sanayi sitesi yollarına asfalt serim çalışmalarını başlattı.

Ekiplerin çalışmasını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan açıklamalarda bulunarak, "Asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz kendi asfalt pilentimizi kurduk. Birçok mahallemiz bitmek üzere bugün de sanayi sitesinin asfalt çalışmaları başladı. İnşallah 4-5 gün içerisinde bütün yolları tamamlayacağız. Tabi bu asfalt biliyorsunuz hem çok zor iş hem de pahalı bir iş. Ağrı için 200 milyona yakın asfalt maliyeti var. Bunu her belediye ya da her kurum başaramaz. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, Allah devlet yetkililerimizden razı olsun. Bir mevsimde ya da belediye döneminde bizim kadar asfalt döken başka bir belediye bulamazsınız. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara ya da İzmir bile bu kadar kilometre asfalt dökmemiştir, dönem içeresinde ya da böyle bir bütçesi oluşmamıştır. Ağrılı hemşerilerimiz her şeyin en iyisine laik ama keşke 200 kilometrelik asfaltın 100 kilometresi daha önce yapılsaydı da 100'ü bize kalsaydı ama biz şikayetçi değiliz, halkımıza söz verdik. İmkanlarımız gerçekten böyle bir asfaltı karşılamaya uygun değil çok yüksek rakamlar ama biz sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Her anlamda bizi desteklediler bizde ihale yapmadık belki ihale yapsak burası çok yüksek rakamlara çıkacaktı, çok büyük paralar gerekecekti. Ama en azından daha ucuza yapabilmek adına kendi pilentimizi kurduk. Belki de bu pilent Ağrı'nın 50 yılını karşılayacak. Bütün Ağrılı kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Hiç bir mahalle merak etmesin sıra ile geliyoruz. Mahalleler arasında bir ayrım söz konusu olamaz. 3 ekibimiz eş zamanlı olarak çalışıyor. Bütününe yakın kaldırımlarımızı renkli kaldırım şeklinde yapıyoruz. Ağrımız güzel şeylere layıktır. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah ekibimizle birlikte çok güzel işler başaracağız" dedi. - AĞRI

Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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