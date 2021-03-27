AĞRI Saman çuvallarının altından 358 kilo eroin, 21 kilo metamfetamin ve 2 kilo Afyon sakızı çıktı

Saman çuvallarının altından 358 kilo eroin, 21 kilo metamfetamin ve 2 kilo Afyon sakızı çıktıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, saman yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Saman çuvallarının altından 358 kilo eroin, 21 kilo metamfetamin ve 2 kilo Afyon sakızı çıktı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, saman yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile birlikte yapılan çalışmada plakası açıklanmayan saman yüklü kamyonette arama yapıldı. Saman dolu çuvalların altında 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram gelen Afyon sakızı ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı