AĞRI-Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdı Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdıAĞRI'da polis, bir araçta ele geçirdiği 45 kilogram eroinin bulunduğu paketler ile 'evde kal' yazarak, koronavirüs salgınına dikkat çekti.

Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdı

AĞRI'da polis, bir araçta ele geçirdiği 45 kilogram eroinin bulunduğu paketler ile 'evde kal' yazarak, koronavirüs salgınına dikkat çekti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, narkotik polisi, Şeker Kavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurduğu bir araçta dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 77 paket içinde 45 kilo 46 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, koronavirüs salgınına ve tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla uyuşturucu paketleriyle 'evde kal' yazdı.

Kaynak: DHA