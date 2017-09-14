Ağrı Otogarında Asfalt Çalışması

Ağrı Belediyesi ekipleri otogarda asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ağrı Otogarında Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban'ın yaptığı tespit çalışmaları sonucunda gerçekleştirilmesi planlanan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için ekipler tüm hızıyla çalışırken, çalışmalar otogarda tespit edilen eksiklerin giderilmesi ile birlikte devam edeceği belirtildi. - AĞRI