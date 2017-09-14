Ağrı Otobüs Terminali Asfaltlanıyor

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalini asfaltlama çalışmalarına başladı.



Ağrı Belediyesiden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı otogarı asfaltla kaplanmaya başlandığı ifade edildi.



Belediye ekiplerinin kent genelindeki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ağrı otogarında Vali ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban'ın yaptığı tespit çalışmaları sonucunda gerçekleştirilmesi planlanan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için ekipler tüm hızıyla çalışırken, çalışmalar otogarda tespit edilen eksiklerin giderilmesi ile birlikte devam edecek."



Açıklamada, sanayi sitesindeki alt yapı onarımı ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çekildi.