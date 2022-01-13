Ağrı'nın Tutak ilçesindeki köylerde kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, olumsuz hava koşulları yüzünden köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçedeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 13-14 Ocak tarihleri arasında ara verildiği kaydedildi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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