Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde okullar tatil edildi - Haberler

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Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde okullar tatil edildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde okullar tatil edildi

Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı okullar tatil edildi.

KARAYAZI, ERZURUM (AA) - Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı okullar tatil edildi.

Kar ve tipinin aralıklarla etkili olduğu Hınıs'ta tüm okullarda eğitim ve öğretime, Karayazı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Tutak ilçesinde de tüm okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Karayazı, Erzurum, okullar, Ağrı, Güncel, Haberler

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