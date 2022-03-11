Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde okullar tatil edildi

KARAYAZI, ERZURUM (AA) - Ağrı'nın Tutak, Erzurum'un Karayazı ve Hınıs ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı okullar tatil edildi.

Kar ve tipinin aralıklarla etkili olduğu Hınıs'ta tüm okullarda eğitim ve öğretime, Karayazı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Tutak ilçesinde de tüm okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.