Ağrı'nın turizm mekanları masaya yatırılacak
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Ağrı'nın turizm mekanları masaya yatırılacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kentin kültür ve turizm alanındaki projelerinin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 20 Temmuz'da yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını bildirdi.

Ağrı'nın turizm mekanları masaya yatırılacak
25.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:56

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kentin kültür ve turizm alanındaki projelerinin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 20 Temmuz'da yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiğini, Ağrı Dağı'nın eylül ayında tırmanış turizmine açılacağını belirtti.

Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerdeki ilimize yaptığı ziyarette, eylül ayını işaret etmişti. Bu talebi daha önce ilettiğim Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yeniden değerlendirdik. Yaptığımız görüşmede Valimiz Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörümüz Abdulhalik Karabulut, İl Başkanımız Abbas Aydın ve Belediye Başkanımız Savcı Savan ile Ağrı heyeti olarak 20 Temmuz'da, bakanımız Ersoy başkanlığında bir araya geleceğiz. Bu toplantıda kentimizin kültür ve turizmini masaya yatırılacak, hayallerimizi ve projelerimizi değerlendireceğiz. Ağrı 20 Temmuz zirvesi ile turizm sektöründen hak ettiği payı fazlası ile alacak."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Acun Ilıcalı'ya açık davet. Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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