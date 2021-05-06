Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf kareleriyle tanıtılacak
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Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf kareleriyle tanıtılacak

Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf kareleriyle tanıtılacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Ağrı Valiliği, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla 21-22 Mayıs'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Ağrı Valiliği, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla 21-22 Mayıs'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Merkezi ile Foton Derneğince "Serhat Şehrinde Doğa ve İnsan" sloganıyla 2. Ulusal Foto Safari etkinliği yapılacak.

Ağrı ve ilçeleri, köylerin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ile doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla yapılması planlanan Foto Safari kayıtları, bugün internet üzerinden başlayıp 14 Mayıs'ta sona erecek.

Yarışmanın yapılacağı 21-22 Mayıs tarihinde fotoğrafçılar, İshak Paşa Sarayı, Balık Gölü, Meya Antik Kenti, Diyadin Kaplıcaları başta olmak üzere birçok alanda çekim yapacak.

Aralarında fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Ali İhsan Öztürk ve Mustafa Seven'in de bulunduğu 9 kişilik jüri üyesi, fotoğrafları değerlendirip dereceye girenleri belirleyecek.

Yarışma sonucunda birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye de bin 500 lira ödül verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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