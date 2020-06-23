Ağrı'nın mor çiçekleri dağlarda görsel şölen sunuyor Ağrı'nın Hamur ilçesindeki 2 bin rakımlı dağlarda açan yabani mor çiçekler, doyumsuz manzaralar sunuyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki 2 bin rakımlı dağlarda açan yabani mor çiçekler, doyumsuz manzaralar sunuyor.

Hamur ilçesinde, zirveleri karla kaplı dağların eteğindeki yaylalara geç gelen bahar sonrası doğada canlanma yaşanıyor.

Denizden yüksekliği 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda açan ve lavanta bahçelerini aratmayan rengarenk çiçekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Özellikle dağların eteğindeki yol ve akarsu kenarlarında açan yabani mor çiçekler güzelliği ile görenleri büyülüyor.

Kaynak: AA