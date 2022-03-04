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Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle bazı okullar tatil edildi

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle bazı okullar tatil edildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okullarıyla taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okullarıyla taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede dün geceden itibaren yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçeye bağlı köy okulları ile taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Hisarcık, Hamur, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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