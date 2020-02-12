Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime bugün ara verildi

12.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:24

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde bir süredir kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, özellikle karın yollardaki ulaşımı aksatmasından dolayı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA