Ağrı'nın en centilmen kulüpleri açıklandı

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 1.Amatör küme grup maçları sonrasında, Ağrı'nın en centilmen kulüp sıralamasını açıkladı. Sıralama Tutak Spor, yaşanan saha olayları sonrasında son sırada yer aldı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Yakup Yavuz tarafından kamuoyu ile paylaşılan listenin ilk sırasında kırmızı kart görmeyen Ağrı 1918 Spor Kulübü yer alıyor. Bu sezon liglere yeni katılım gösteren ve 10 puanla zirvede yer alan Ağrı 1918 Spor, genç kadrosu ile dikkat çekiyor.

Değerlendirme kriterlerinin disiplin ihlalleri ile yapıldığını belirten Yavuz; "Tüm müsabaka isim listelerini inceleyerek sarı kartlara 1, kırmızı kartlara 2 ve hükmen yenilgilere 3 ceza puanı verdik. Bu tabloyu her kategori sonrasında güncelleyeceğiz. Sezon sonunda en centilmen takımımızı belirleyerek ödüllendireceğiz "dedi.

Listede 14 puanlı 1978 Diyadin Spor ikinci, 17 puanlı Ağrı 1970 Spor ise üçüncü sırada yer alıyor. Play-Off grubuna yükselmeyi başaran Hamur Kümbet Spor 20 puanla 4.sırada yer alırken, Diyadin Gençlerbirliği Spor 21 puanla 5. Sırada yer aldı.

21 Puanlı iki takımdan Eleşkirt Spor 6. Sırada Sanayi Spor ise 7. Sırada yer alırken, Rıza Sorak'lı Bayazıt Spor 23 puanla 8.sırada yer aldı. Sezonun yeni takımlarından Patnos Gençlik Spor 26 puanla 9.sırada kendisine yer bulurken, 04 Doğubayazıt Spor ise 30 puanla 10.sırada kaldı. Fair Play tablosunun son sırasında ise 44 puanlı Tutak Spor yer aldı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Spor