Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü nedeniyle, Abide Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından sona eren programda korona virüs salgını nedeni ile maske ve mesafe kurallarına özen gösterildi. Törene, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri katıldı. - AĞRI

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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