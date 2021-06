Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 'Altın Madeni Temel Atma Töreni" Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde temeli atılacak altın ve gümüş madeni için Ağrı'ya geldi.

Bakan Varank temel atma töreninde müjdeyi vererek, "Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1. 2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2. 8 milyon dolar olan 3. 5 ton gümüş rezervi tespit edildi" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde keşfedilen altın çıkarmak için atılan ilk adım olan temel atma törenine katılmak için Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Havalimanına gelen Enerji ve Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Kaynaklar Bakanı Dönmez buradan helikopterle temel atma töreninin yapılacağı Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyüne geçti.

"Piyasa değeri 1. 2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2. 8 milyon dolar olan 3. 5 ton gümüş rezervi tespit edildi"

Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreninde müjdeyi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde, evet, bugünkü piyasa değeri 1. 2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2. 8 milyon dolar değerinde 3 buçuk ton gümüş rezervi tespit edildi. Maşallah diyelim mi? Tabi devamı da inşallah gelecek. Bulunan rezerv 0, 92'lik tenör değeri ile ülkemizdeki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Bu kaynağı bulup değerlendirmemize vesile oldukları için Sayın Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaklaşık 160 Milyon Dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Bakan Varank, "Koza Altın İşletmeleri" tarafından Ağrı'da gerçekleştirilecek yeni tesis yatırımının temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ağrı; tarihiyle, kültürüyle ve barındırdığı potansiyeliyle bizim gönlümüzde çok ayrı bir yere sahip. Bu diyar; Asya'ya açılan kapımız. Bunun bilincinde olarak, Ülkemizin her köşesini olduğu gibi bu kadim toprakları da üretim ve istihdamın dinamosu olacak projelerle buluşturuyor olmanın heyecanını taşıyoruz. Ağrı'ya bakanlığım dönemimde ikinci gelişim. İlk gelişimde de yatırım ve istihdam oluşturacak projeler için gelmiştim, bugün de hamdolsun yine yatırım ve istihdam için Ağrı'dayız. Bugün temelini atacağımız bu büyük tesisin hem Ağrımız hem de ülkemiz ekonomisi için önemi çok büyük. Tesisimiz yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacak. Ağrı'nın kalkınmasını ve gelişmesini hızlandıracak. Altın üretimi konusunda ülkemizin gücüne güç katacak. Ak Parti iktidarından önce Ağrı, diğer bölge illerimiz gibi maalesef yatırımlar bakımından göz ardı edilmiş, geri plana atılmış adeta kaderine terkedilmiş bir şehrimizdi. Son 19 yılda, eğitim, ulaştırma, tarım, sağlık ve şehircilik konuları başta olmak üzere birçok alanda yaptığımız yatırımlarla biz bunu tersine çevirdik. Yaklaşık 20 milyar Liralık yatırımla şehrimize kazandırdığımız modern hastanelerin, eğitim kurumlarının, yolların, sosyal tesislerin ve diğer birçok hizmetin en yakın şahitleri siz Ağrılı kardeşlerimizdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de önemli işlere imza attık. SERHAT Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla Ağrı'da kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 260'a yakın projesine 120 Milyon Liradan fazla destek sağladık. 41 milyon liralık yatırımla OSB'mizi tamamlayıp yatırımcıların hizmetine sunduk. Yine 35 Milyon Liralık yatırımla şehirdeki sanayi sitesi sayısını 2'den 5'e çıkardık. Yakın zamanda Van ve Şanlıurfa'da uygulayıp çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz Tekstilkent projelerini Ağrı'da da yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Ağrı'nın Tutak, Eleşkirt, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerine tekstilkentler kazandıracağımız müjdesini de buradan vermek istiyorum. Huzurun hakim olduğu bu topraklarda, göreceksiniz daha nice yatırımlar filizlenecek, gençlerimize, kadınlarımıza iş ve AŞ kapısı olacak. Tabi Ağrı'da Savcı Sayan başkanımızla birlikte güzel bir havanın oluştuğunu da memnuniyetle takip ediyoruz. Onun tüm çalışmalarında desteklerimizi sonuna kadar veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Belediyemizin her projesi hükümetimizin projesidir, onun her adımı bizim adımımızdır. Ağrı'nın gelişimi için kaynaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. İşte bugün bir yatırımı daha şehrimiz ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Tabi Ağrı'daki bu yatırım heyecanının ben en başta İstanbul'a örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.

CHP zihniyetinin yeni yatırım değil olanı da öldürdüğünü kaydeden Bakan Varank, "Biz burada bir temel atma töreni yapıyoruz ama yatırım düşmanı CHP zihniyeti İstanbul'da temel atma törenleri düzenliyordu. Şimdi işi daha da ileri taşıdılar. İstanbul'daki metro inşaatlarının üstüne toprak döküyorlar. Yeni yatırım yapmayı bırakın, olanı da öldürme derdindeler. İnanın bunların elinde olsa Marmaray ve Avrasya Tünellerine de su doldururlar. Bu yatırım vandallarına inşallah milletimiz ilk seçimde gereken cevabı verecek. Madencilik sektöründe kat ettiğimiz mesafeyi gösteren en önemli hususlardan biri bugün temelini atacağımız tesisin faaliyet alanı olan altın üretimi. Altın, kültürümüzün ve finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası. Gerek takı olarak gerekse yatırımlarımda kullandığımız önemli bir maden. Elbette dünya ekonomisinin de hala en başat aktörü. Tabi madencilik sektörünü sadece kendi üretim ve istihdamı ile değerlendirmek doğru olmaz. Sanayi, Enerji, Tarım ve İnşaat sektörlerinin temel girdilerini üreten madencilik sektörü ekonominin geneli için büyük bir çarpan etkisine sahip. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmamızda çok kritik bir rolü bulunuyor. Gelişmiş ülkelerin kalkınma sürecini incelediğimizde, madenciliğin itici gücünden azami ölçüde yararlandıklarını görüyoruz. İşte Çin'in son dönemde Afrika'daki birçok madenin işletmesine talip olması ekonomik gelişme sürecinde sektörün ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı. Biz de büyüyen ekonomimizin ihtiyaçlarını karşılamak için madencilik sektörümüzün gelişimine özel önem veriyoruz. Son dönemde denizlerimizde yürüttüğümüz hidrokarbon aramaları ve neticesinde yaptığımız keşifler sektörümüzün başarılarını net bir biçimde ortaya koyuyor. Bunun yanında, karada da doğal kaynaklarımızı arayıp bulmakta ve çevreye duyarlı bir biçimde ekonomiye kazandırmakta kararlıyız. Her türlü yatırıma sağladığımız teşviklerle sektörün gelişimini destekliyoruz. 2001'den bu yana madencilik alanında 53 Milyar liralık yatırım için yaklaşık 3 bin teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvikler kapsamında yatırımcılarımız birçok avantajdan faydalandı. Bunların yanı sıra, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla sektörden gelen katma değerli ve rekabetçi üretimin önünü açacak yüzlerce projeye destek sağladık. Madencilik sektörümüzdeki girişim sayısı, üretim ve katma değerde son dönemde gözlenen büyük artış, aslında uyguladığımız politikaların meyvesini verdiğinin bir göstergesi. Bakınız son 10 yıllık dönemde sektörde faaliyet gösteren girişim sayısı yüzde 25. Bunun yanında sektörün üretim değeri ve oluşturduğu katma değer ise yaklaşık 4 kat artmış. Sıfır üretim kapasitesi ile devraldığımız altın madenciliğini ise verdiğimiz destek ve teşviklerle 6 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan, 13 bin kişinin istihdam edildiği devasa bir sektöre dönüştürdük. Bugün dünyanın sayılı üreticileri arasındayız. 2000'lerin başında 1 gram dahi altın üretemeyen Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Bizden önce Türkiye'nin altın ihtiyacı yüzde yüz ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2, 4 Milyar Dolar katkı sağlıyoruz. Tüm bu gayretleri de yeterli görmüyoruz. Sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte, Munzur Üniversitesi bünyesinde 140 milyon lira bütçeli "Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni kuruyoruz. Bu merkezde, havacılık, elektronik ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda ileri teknolojili ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan hammaddelerin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri yürütülecek. Kahramanmaraş'ta 94 Milyon liralık yatırımla Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'ni kurduk. Kümelenme modeliyle kurduğumuz bu sanayi bölgesinde, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanmasını hedefliyoruz. Yine Maraş'ta 35 Milyon Liralık yatırımla Altın ve Mücevher Tasarım Merkezi'ni kuruyoruz. 2022'de tamamlanacak proje ile takı imalatçılarımıza tasarım ve modelleme hizmetleri sunarken, yüksek teknolojili laboratuvar sayesinde nitelikli değerleme ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Türkiye'nin maden kaynaklarını aramada, keşfetmede ve işletmede maalesef Cumhuriyet tarihi boyunca yeterli özen gösterilmemiş. Bakınız az önce ifade ettiğim çarpıcı tespiti tekrar hatırlatmak istiyorum. Ülkemizde 2000'li yılların başına kadar 1 gram dahi altın üretimi yapılmamış. Peki neden yapılmamış? Altın olmadığı için mi? Elbette Hayır. Türkiye, kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12. sırada; potansiyele baktığımızda ise ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ama dediğim gibi ihmal edilmişlik, vizyonsuzluk hatta beceriksizlik yüzünden altın üretiminde ülkemiz geride bırakılmış. Atatürk'ün 1933'te kurduğu Altın Arama ve İşletme İdaresi, 1935'te kurduğu MTA, bizden önceki dönemlerde kuruluş amacını hiç hatırlamamış. Ülkemizdeki bu muazzam altın potansiyeline rağmen, kimse tek bir kazma vurup altın çıkarmamış. Ülke olarak tüm ihtiyacımızı ithalat yoluyla karşılamışız. Her fırsatta Atatürkçü olduklarını iddia edenler, her fırsatta biz Atatürk'ün partisiyiz diyenler ne hikmetse onun kurduğu bu kurumları çalıştırmayıp Türkiye'yi hep ithalata mahkum etmişler? Bunlara yatırım düşmanı, üretim cahili dediğimizde de bize kızıyorlar. Ama durum ortada! Daha 1933 yılında Altın Arama ve İşletme İdaresi kurma vizyonuna sahip Türkiye'nin hedeflerini, kendilerine Atatürk'ün partisiyiz diyenler değil biz hayata geçiriyoruz. Tıpkı doğalgaz ve petrol aramalarında olduğu gibi altın madeni konusunda da geçmişin tüm ihmal edilmişliklerini telafi etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

