Ağrı'nın çehresi değişiyor Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla Ağrı'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla Ağrı'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Ağrı il merkezinden geçen Taşlıçay deresinde yapılacak olan çalışmayla Ağrı'nın çehresini değiştirecek yeni sosyal yaşam alanları kazandıracak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Ağrı'ya Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

Ağrı'nın çehresini değiştiriyoruz

Ağrı'nın çehresini değiştirecek olan ve çalışmaları devam eden Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında bu güne kadar 1350 metre beton duvar imalatı, 600 metre kılavuz kanallı taban beton kaplama, 1000 metre ferforje imalatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Çalışmaların tamamlanmasıyla Ağrı İl merkezinde bulunan Taşlıçay Deresi cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.

Genel Müdür Yıldız, Taşlıçay Deresi ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlandığının altını çizerek, çalışmaların 2020 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA