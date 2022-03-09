Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli - Haberler

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Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında yarın ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Taşlıçay, kar, Güncel, Haberler

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