Ağrı Müftüsü Topçu vekaleten kurban bağışı yaptı Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurbanlık bağışında bulundu.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurbanlık bağışında bulundu.

Müftü Topçu, yaptığı açıklamada TDV'nin yapılan bağışları dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Vakfın en büyük yardım faaliyetlerinden birinin kurban bağışı kampanyası olduğunu aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Bizlere emanet edilen kurbanlar, büyük hassasiyetle İslami usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra savaş ve afet bölgelerinde, mülteci kamplarında, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden ülkelere kadar, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler, yurt içinde 975 Türk Lirası, yurt dışında ise 825 Türk Lirası bedelinde olan kurban bağışını müftülükler aracılığıyla veya internetten 'TDV Bağış' uygulaması üzerinden ve şehrin belli yerlerine kurulacak stantlardan 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirebilir."

Topçu daha sonra "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında vekalet yoluyla TDV'ye kurbanlık bağışı yaptı.

Kaynak: AA