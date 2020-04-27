Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu'nun açıklamalarda bulunması Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi AĞRI - Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Erbaş'ın cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe okuması ile ilgili açıklama yaptı.

Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu'nun açıklamalarda bulunması

Ağrı Müftüsü Topçu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi

AĞRI - Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Erbaş'ın cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe okuması ile ilgili açıklama yaptı.

AĞRI - Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbaş'ın cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe okuduğunu anımsattı.

Hutbede İslam'ın emir ve kurallarının ortaya konulduğunu söyleyen Topçu, şöyle konuştu:

"Erbaş'ın ifade ettiği durum İslam'ın ve Allah'ın emridir. Diğer taraftan da 633 sayılı yasa ile Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş görev vardır, yani bu kurumun insanları, toplumu din ve ahlak yönünden aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetme görev ve sorumluluğu da vardır. Hangi açıdan bakarsak bakalım Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın okumuş olduğu hutbenin sonuna kadar arkasındayız, İslam'ın emirlerini en güçlü şekilde ortaya koymuştur, haykırmıştır. Ayrıca yasaların kendisine vermiş odluğu yetkiyi kullanmıştır."

Topçu, Erbaş'a yönelik Ankara Barosunun yaptığı açıklamanın, milletin değerlerine açılmış bir savaş olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA