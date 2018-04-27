Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan'ın Okul Ziyareti

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, okul müdürü İhsan Kösen'den okul hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan,"Gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurabilmemiz için kendimizi geliştirmeli, büyük düşünmeli ve yaşamak istediğimiz ortamın şartlarının oluşmasında etkin olmalı, bunun için de gerekli bilgi ve donanıma sahip duruma gelmeliyiz. Yürekleri pırıl pırıl tertemiz olan ve gözlerindeki umut ışıkları ile anne babalarının kucaklarından sizlerin bilgisine ve vicdanınızın diline emanet edilen, ülkemizin geleceğini oluşturacak sevgili öğrencilerimizin yetiştirilmeleri hususunda her zaman olduğu gibi azim ve fedakarlıkla çalışacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Başarıya ulaşmak ve öğrencilerimizi Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda yetiştirmek için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağımıza ve bu yolda emin adımlarla yürüyeceğimize olan inancım ve güvenim tamdır"dedi.