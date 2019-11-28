Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sigarayı bırakan 6 öğretmeni ödüllendirdi

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:18

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sigarayı bırakan 6 öğretmeni makamında kabul ederek bir süre sohbet etti. Sigarayı bırakan öğretmenleri tek tek tebrik eden Tekin, sigarayı bırakan 6 öğretmene çeşitli ödüller verdi. Alkol ve tütün ürünlerinin sağlığa verdiği zararlara dikkat çeken Tekin, Eğitim camiasında sigarayı bırakanları ödüllendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tekin, eğitim camiasına verdiği desteklerden dolayı Yeşilay Ağrı Şubesi Başkanı Cihangir Aslan'a ve sigarayı bırakan öğretmenlere teşekkür etti. Ziyarete, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve Yeşilay Ağrı Şubesi Başkanı Cihangir Aslan da eşlik etti.

Kaynak: Bültenler