Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'i makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'i makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, beraberindeki Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve öğretmenler ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'e ziyarette bulundu. Şeref defterini imzalayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette, öğretmenler tarafından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çimen'e çiçek verildi. Jandarma teşkilatının huzur ve güven için büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Yurdumuzda yürütülen güvenlik hizmetlerinin çok önemli bir parçası olan Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile huzur ve asayişin sağlamasında, önleyici tedbirler alarak suç ve suçlu ile mücadelede yürüttüğü takdiri hak eden operasyonları ile çok önemli görev ve sorumlulukları yerine getirerek, yüce milletimizin sevgisini ve güvenini kazanmıştır. Kahraman Jandarma Teşkilatımızın, bundan sonra da üstlendiği bu zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, ülkemiz genelinde ve ilimizde görev yapan tüm jandarma personelimizin gününü tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çimen, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve beraberindekilere teşekkür etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çimen, konukları ile bir süre sohbet edip daha sonra yolcu etti. - AĞRI

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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