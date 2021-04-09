Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Polis Haftası ziyareti
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Polis Haftası ziyareti

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Polis Haftası ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek tüm emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, beraberindeki heyet ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret etti. Tüm emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Polis teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatan, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine görev edinen ve 176. kuruluş yıl dönümüne ulaşan Türk polis teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, görevleri sırasında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı diliyorum. Halen görevlerini sürdüren polis teşkilatı mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum"dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Özen, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in ziyaretine Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Edip Erdoğan, İshak Hasanoğlu ile öğretmenler eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:35:44. #1.15#
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