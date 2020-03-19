Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı - Haberler
Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilişkin, öğretmenlere seslenerek, "Uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, motivasyonları için önem arz etmektedir.

19.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:53
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilişkin, öğretmenlere seslenerek, "Uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, motivasyonları için önem arz etmektedir. Özellikle son sınıflarda ki öğrencilerimizin siz öğretmenlerimizden moral ve destek anlamında beklentisi daha fazla olduğu unutulmamalıdır"dedi.

EBA üzerinden yapılacak olan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren Bakanlığımız, EBA üzerinden açıklayacağı planlama üzerinden ilk ve orta derecede ki tüm öğrencilerimizin haftalık ders programları yeniden yapılandırılacak; EBA ile internet üzerinden, TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarında uzaktan eğitim desteği sunulacaktır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize EBA'yı kullanabilmeleri için Turkcell 6GB; Türk Telekom ise 8GB ücretsiz kota vermiş bulunmaktadır. Okullarımızı sizlere hazır hale getirmek için eş zamanlı dezenfeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde eba.gov.tr adresinde özellikle öğretmenlerimizin EBA kullanımı için 35 maddeden oluşan kullanım simülasyonları bulunmaktadır. Kafanızda oluşan her durumda bizler kurum olarak, okul idarecileriniz, öğretmenleriniz size destek için yanınızda olacaklar. Uzaktan eğitim konusunda aklınızda oluşan bütün sorular için aynı zamanda 444 0 632 numaralı MEBİM Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek sunulacaktır. Eğitimle ilgili detaylı bilgilere ve Bakanlığımız tarafından paylaşılacak olan her türlü bilgi ve içerikler kendi sitemizdeki duyurular bölümünde ve sosyal medya kanallarımızdan da sizlerle paylaşılacaktır"dedi.

Öğretmenlere seslenen Tekin, "Sizlerden ricamız, uzaktan bile olsa öğrencilerimizin yanında olduğunuzu hissettirmeniz, onlarla iletişiminizi kesmemeniz, onların motivasyonları için önem arz etmektedir. Özellikle son sınıflarda ki öğrencilerimizin siz öğretmenlerimizden moral ve destek anlamında beklentisi daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Sizlerden, öğrencilerinizden ve velilerinizden EBA şifresi alamayan, kullanma konusunda zorluk çekenlere rehberlik etmeniz, EBA'da, sosyal medya kanallarımızda paylaşılan yardım videolarına, broşürlere yönlendirmenizi istiyorum. Liselerde görev yapan öğretmenlerimiz, özellikle EBA sayfalarının mesleki gelişim bölümünde şu an tanımlanmış olan EBA Akademi Destek eğitimini almaları ve 11. - 12. Sınıfları için 23 Mart Pazartesini hazırlıklı olarak beklemelilerdir. Bulunduğunuz yerlerde, sağlığınız açısından Bakanlıklarımızdan yapılan açıklamalar ve talimatlar doğrultusunda hayatınızı idame ettirmeniz, bunlara göre hareket etmeniz, yeniden bir araya gelmemiz açısından çok önemlidir"diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Tekin,"Bu bir hafta müddetince sizlerden beklediğimiz 23 Mart Pazartesine zinde, dinlenmiş ve derslere odaklanmış bir şekilde başlamanız yönünde, bunun içinde olumsuz düşüncelerden soyutlanıp, bol bol kitap okuyup, hobilerinizle ilgilenmelisiniz. Sizler, bizim geleceğimizsiniz, her sabah hayallerinizi unutmadan güne başlayın, karanlıkların güneşle birlikte kaybolduğu gibi bizimde ülkemizde ki olumsuz durumdan aydınlığa çıkmamız, bizim dikkatli olmamıza bağlıdır. Bu tedbirin tatil olmadığını unutmayın, evlerinizden farklı yerlerde vakitler geçirmeyin. 23 Mart Pazartesinden itibaren eviniz okulunuz, odanız ise sınıfınız olacaktır. EBA'da ve TV'lerde ders anlatanlar, yeni öğretmenleriniz olacak. Yeniden okullarınıza dönüşte eksikliklerinizin olmaması için oradaki öğretmenlerinizi dikkatli dinleyin. İzlediğiniz derslerinizle ilgili sınavlarınız yapılacak, bununla ilgili gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Mesajın sonunda velilere de seslenen Tekin,"Zorlu günlerimizde, siz velilerimize de çok fazla fedakarlık düşmektedir. Artık eviniz, ortak korumaya çalıştığımız evlatlarımız için bir okul haline gelmiş bulunmaktadır. Bu dönem içinde öğrencilerimizin derslerini internet aracılığıyla evlerindeki bilgisayardan ya da akıllı telefonlardan EBA'dan izlemeleri, eğer internet imkanınız yoksa TV'de de EBA'da Bakanlığımızın yayınlanacağı program doğrultusunda derslerinin takibini ve izlemlerini sağlamanızı rica ediyoruz"dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada Haberler
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haberler
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini...
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Rita Wilson Serdar Ortaç Mustafa Sandal Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbol Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den öğretmenlere öğrencilerine destek olma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:23:21. #1.14#
title