Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret
Haberler » Güncel » Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret - Haber

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret etti.

14.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:22
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erat, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrası Kaymakam Erat, misafirini yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et