Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Eğitim alanındaki tüm çabamız, bir gelecek inşasıdır"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek mesajında,"2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleri ile öğrencilerimizi karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Eğitim alanındaki tüm çabamız, bir gelecek inşasıdır. Bu yönüyle ülkemizi, nitelikli ve güzel yarınlara, her yönüyle güçlü, erdemli gençler taşıyacaktır. Bizler; Büyük Türkiye'nin bir parçası olduğumuzu unutmadan, Bakanlığımızın eğitim vizyonu çerçevesinde, değerlerimize saygılı, inovasyona dayalı, sorun çözmeye odaklı bir yönetim sergileme gayreti içinde olacağız. Bu yönetim anlayışı ile geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda çağın gerektiği temel becerilere sahip, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyip davranış haline getiren, ailesini, yurdunu ve milletini seven, demokrasiye inanan, önce vatan diyen, vatanı için bilim ve teknoloji üretmeye istekli bir nesil olarak yetiştirme azmindeyiz"dedi.

"Sizin başarınız, ülkemizin başarısı olacaktır"

Öğrencilere seslenen Kökrek,"Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Sizleri çok seviyor ve donanımlı bir şekilde yetişmeniz için tüm imkanları seferber ediyoruz. Size güveniyoruz. Sizlerde kendinize güvenin ve hayal kurun. ´Hayal bilgiden daha önemlidir.´ Bilgi sınırlıdır. Hayalin sınırları yoktur. Hayal kurmayı öğrenin. Hayal kuran çocuklar onu hayata geçirdiklerinde ne kadar önemli bir iş yaptıklarını görürler. Eğitim öğretim sürecinizin her kademesinde, bulunduğunuz her ortamda, öğretmenlerinizin rehberliğinde, okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, ulaştığı bilgiyi verimli olarak kullanmayı hedefleyen, bilgi ve becerilerini her zaman yenileyen bireyler olmanız, bizlerin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayacaktır. Çünkü gelecek, sizsiniz. Ülkemizin yarınlarına siz yön verecek, siz söz sahibi olacaksınız. Sizlerden beklentimiz sağlam bir inanç ve istekle derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedefinize ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Sizin başarınız, ülkemizin başarısı olacaktır"diye konuştu.

"Eğitimin temelinin ilk atıldığı yer ailedir"

Velilere de seslenen Kökrek,"Büyük bir özveriyle geleceğe hazırladığımız çocuklarımızın başarısı hepimizi mutlu edecektir. Sizlerin çocuğunuzu yetiştirmek için gösterdiği gayreti gördükçe, öğretmenlerimizin fedakârlığına şahit oldukça düşünebilen, yorumlayabilen, insan haklarına ve insanlara saygılı, öz güvenli, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirme ümidimiz daha da artmaktadır. Eğitimin temelinin ilk atıldığı yer ailedir, bunun içindir ki çocuğunuza olan ilginiz ve göstereceğiniz hassasiyet çok önemlidir. Bu anlamda okulla ve öğretmenle sürekli irtibat halinde olmanızı bekliyoruz. Çocuğunuzun eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerimiz ve okul yönetimleriyle işbirliği içinde hareket etmeniz, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmanız eğitim kalitesinin artmasına ve çocuğunuzun başarısına büyük katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerimiz kadar öğrenen ve öğreten velilerimizin de eğitimin kalitesini artıracağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız"ifadelerini kullandı.

"Toplumun ve insanlığın geleceği sizlerin diliyle, yüreğiyle ve özverisiyle şekilleniyor"

Öğretmenlere de seslenen Kökrek,"Bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaştığı günümüzde öğrencilerimizi, arif, bilge, bireyler olarak görmek arzusundayız. Maarif davasına sahip çıkacak, edep ve ahlakla yüceltilmiş, heyecanını inancından alan, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetiştireceğiz. Toplumun ve insanlığın geleceği sizlerin diliyle, yüreğiyle ve özverisiyle şekilleniyor. Öğreniyor, yenileniyor, öğretiyor, örnek oluyor, her yönünüzle nitelikli yarınların mimarları olarak tarihe geçiyorsunuz. Bıkmadan, bıktırmadan, ümitsizliğe düşmeden, sorumluluk şuuruyla görevinizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyorsunuz. Bu sebeple kaybedecek bir insanımızın, kaybedecek bir saniyemizin olmadığı şuuru ile fedakâr öğretmenlerimiz ve onlara liderlik eden değerli yöneticilerimiz ile ekip olarak ilimizi eğitim-öğretim alanında daha ileri noktalara taşıyacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 eğitim öğretim yılının maarif camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını, sağlık,mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, tüm eğitim camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum"dedi.

Kaynak: Bültenler

Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.'
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır."
Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Derya Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 09:19:17. #1.15#

title