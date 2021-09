Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Eğitim alanındaki tüm çabamız, bir gelecek inşasıdır"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek mesajında,"2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleri ile öğrencilerimizi karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Eğitim alanındaki tüm çabamız, bir gelecek inşasıdır. Bu yönüyle ülkemizi, nitelikli ve güzel yarınlara, her yönüyle güçlü, erdemli gençler taşıyacaktır. Bizler; Büyük Türkiye'nin bir parçası olduğumuzu unutmadan, Bakanlığımızın eğitim vizyonu çerçevesinde, değerlerimize saygılı, inovasyona dayalı, sorun çözmeye odaklı bir yönetim sergileme gayreti içinde olacağız. Bu yönetim anlayışı ile geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda çağın gerektiği temel becerilere sahip, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyip davranış haline getiren, ailesini, yurdunu ve milletini seven, demokrasiye inanan, önce vatan diyen, vatanı için bilim ve teknoloji üretmeye istekli bir nesil olarak yetiştirme azmindeyiz"dedi.

"Sizin başarınız, ülkemizin başarısı olacaktır"

Öğrencilere seslenen Kökrek,"Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Sizleri çok seviyor ve donanımlı bir şekilde yetişmeniz için tüm imkanları seferber ediyoruz. Size güveniyoruz. Sizlerde kendinize güvenin ve hayal kurun. ´Hayal bilgiden daha önemlidir.´ Bilgi sınırlıdır. Hayalin sınırları yoktur. Hayal kurmayı öğrenin. Hayal kuran çocuklar onu hayata geçirdiklerinde ne kadar önemli bir iş yaptıklarını görürler. Eğitim öğretim sürecinizin her kademesinde, bulunduğunuz her ortamda, öğretmenlerinizin rehberliğinde, okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, ulaştığı bilgiyi verimli olarak kullanmayı hedefleyen, bilgi ve becerilerini her zaman yenileyen bireyler olmanız, bizlerin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayacaktır. Çünkü gelecek, sizsiniz. Ülkemizin yarınlarına siz yön verecek, siz söz sahibi olacaksınız. Sizlerden beklentimiz sağlam bir inanç ve istekle derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedefinize ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Sizin başarınız, ülkemizin başarısı olacaktır"diye konuştu.

"Eğitimin temelinin ilk atıldığı yer ailedir"

Velilere de seslenen Kökrek,"Büyük bir özveriyle geleceğe hazırladığımız çocuklarımızın başarısı hepimizi mutlu edecektir. Sizlerin çocuğunuzu yetiştirmek için gösterdiği gayreti gördükçe, öğretmenlerimizin fedakârlığına şahit oldukça düşünebilen, yorumlayabilen, insan haklarına ve insanlara saygılı, öz güvenli, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirme ümidimiz daha da artmaktadır. Eğitimin temelinin ilk atıldığı yer ailedir, bunun içindir ki çocuğunuza olan ilginiz ve göstereceğiniz hassasiyet çok önemlidir. Bu anlamda okulla ve öğretmenle sürekli irtibat halinde olmanızı bekliyoruz. Çocuğunuzun eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerimiz ve okul yönetimleriyle işbirliği içinde hareket etmeniz, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmanız eğitim kalitesinin artmasına ve çocuğunuzun başarısına büyük katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerimiz kadar öğrenen ve öğreten velilerimizin de eğitimin kalitesini artıracağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız"ifadelerini kullandı.

"Toplumun ve insanlığın geleceği sizlerin diliyle, yüreğiyle ve özverisiyle şekilleniyor"

Öğretmenlere de seslenen Kökrek,"Bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaştığı günümüzde öğrencilerimizi, arif, bilge, bireyler olarak görmek arzusundayız. Maarif davasına sahip çıkacak, edep ve ahlakla yüceltilmiş, heyecanını inancından alan, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetiştireceğiz. Toplumun ve insanlığın geleceği sizlerin diliyle, yüreğiyle ve özverisiyle şekilleniyor. Öğreniyor, yenileniyor, öğretiyor, örnek oluyor, her yönünüzle nitelikli yarınların mimarları olarak tarihe geçiyorsunuz. Bıkmadan, bıktırmadan, ümitsizliğe düşmeden, sorumluluk şuuruyla görevinizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyorsunuz. Bu sebeple kaybedecek bir insanımızın, kaybedecek bir saniyemizin olmadığı şuuru ile fedakâr öğretmenlerimiz ve onlara liderlik eden değerli yöneticilerimiz ile ekip olarak ilimizi eğitim-öğretim alanında daha ileri noktalara taşıyacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 eğitim öğretim yılının maarif camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını, sağlık,mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, tüm eğitim camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum"dedi.

Kaynak: Bültenler