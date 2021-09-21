Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten okul ziyaretleri - Haberler
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten okul ziyaretleri

Bültenler - Haberler | Güncel
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten okul ziyaretleri

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek; Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Spor Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AĞRI (Bültenler) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.

Okullarda yönetici ve öğretmenlerle görüşen Kökrek, sınıflara girerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okullarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Kökrek, eğitim-öğretim çıtasının yükseltilmesi için, öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğinin önemini vurguladı. Ağrı'nın eğitim başarısının artması için çalıştıklarını ifade eden Kökrek, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar temennisinde bulundu.

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Haber: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten okul ziyaretleri - Haberler
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