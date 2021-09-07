Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle akşam yemeği yedi.

Şube müdürleri Murat Karakurt ve Mehmet Özmüş ile birlikte Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonunda incelemelerdebulunan Kökrek, yemekhaneyigezerek yemek memnuniyeti hakkında öğrencilerle sohbet edip onlarla yemek yedi. Yemek sonrası pansiyonda oluşturan şark odasında öğrencilerle bir araya gelerek onlarla çay içen Kökrek, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Okul müdürü Tekin Ergül'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kökrek, öğrencilere seslenerek, "Eğitim-öğretim hizmetlerimizde hedef kitle olarak sizleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için bizler, sizlerin özel ilgi ve yeteneklerinizi keşfetmeye çalışarak; hem milletimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre hem de sizin ilgi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda akademik başarılarınızın artırılması hayata hazırlanmanız bakımından hep birlikte gayret göstereceğiz. Sizlerin de derslerinize planlı ve sistemli bir şekilde çalışarak başarılı olacağınıza inancımız tamdır. Zira başarının temelinde; azim, kararlılık, planlı çalışma ve çalışkanlık yatar"dedi.

Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kökrek, öğrencilerle vedalaşarak pansiyondan ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

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